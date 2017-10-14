Моуринью: "Я не мог переломить игру с "Ливерпулем", поэтому это положительная ничья"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча восьмого тура АПЛ против "Ливерпуля".

"В первом тайме у нас был тотальный контроль и парочка хороших моментов, а после перерыва мне была нужна моя скамейка, но её не было. Во втором тайме Матич подустал. Я попытался заменами сделать команду в атаке динамичнее, но в итоге мы потеряли силу, энергию и контроль в полузащите. Соперник сегодня был хорош, но мы играли в свой футбол. Да, у нас был всего один удар в створ - журналистам и экспертам будет легко это обсуждать, но со скамейки всё выглядит сложнее. Я не мог переломить игру, поэтому это положительная ничья" - приводит слова Моуринью BBC.

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