Моуринью: "Я не могу играть с шестью атакующими футболистами"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью расхвалил своих подопечных, сказав, что они находятся в отменной форме.

"Так много футболистов сейчас играют здорово! Это непросто для всех. В кубковом матче играли Марсьяль, Рэшфорд, Мата и Лингард. Они заслуживают, чтобы быть на скамейке запасных? Никто, никто не заслуживает, но их четверо, плюс Лукаку, Мхитарян. А это шесть! Я не могу играть с шестью атакующими футболистами", - отметил наставник.

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