Моуринью: "Я не переживаю из-за травм Феллаини и Лукаку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к травмам полузащитников Маруана Феллаини и нападающего Ромелу Лукаку.

"Я не переживаю из-за травм Феллаини и Лукаку. Надеюсь, что нам помогут другие игроки. На их позициях сыграют другие футболисты", - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Оба футболиста получили повреждения в матчах за сборную Бельгии.

Напомним, что 29-летний Феллаини выбыл из строя на две недели. Сроки восстановления 24-летнего Лукаку не сообщаются.

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