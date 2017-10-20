Моуринью: "Я не сомневался, когда привлекал Мактоминея к первой команде, мы очень верим в него"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта с Скоттом Мактоминеем.

"Я очень рад, что Скотт подписал новое соглашение, он один из наших молодых игроков, который становится всё сильнее. Мактоминей в конце прошлого сезона дебютировал в АПЛ, а недавно он впервые сыграл в Лиге Чемпионов. Я не сомневался, когда привлекал Скотта к первой команде, мы очень верим в него" - приводит слова Моуринью сайт клуба.

Напомним, что 20-летний хавбек продлил контракт до лета 2021 года.

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