Моуринью: "Я не удивлен тем, что FA не накажет Гвардиолу"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его не удивляет безнаказанность наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который устроил конфликт с полузащитником "Саутгемптона" Нейтоном Редмондом.

"Я не удивлен тем, что Гвардиола не будет наказан. Но я не могу сказать, почему будет именно так. Если я отвечу, то у меня будут проблемы", - приводит слова Моуринью 101 Great Goals.

Напомним, что после окончания матча 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" (2:1), Гвардиола вышел на поле и что-то эмоционально высказал Редмонду.

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