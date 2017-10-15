Моуринью: "Я не закончу свою тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал ответ на вопрос о том, может ли он в будущем тренировать ПСЖ.

"Могу лишь только сказать, что я остаюсь амбициозным тренером, который стремится пробовать что-то новое. Я уверен, что не закончу свою тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Моуринью TF1.

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