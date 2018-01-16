Моуринью: "Я не знаю, насколько "МЮ" продвинулся в трансфере Санчеса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уклончиво ответил на вопрос о скором трансфере нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"У меня нет новостей про Санчеса. Он является игроком "Арсенала". Если Алексис останется - это хорошо для "канониров", перейдёт к нам - хорошо для нас, уйдёт в другой клуб - хорошо для них. Я не знаю, насколько мы продвинулись в этом трансфере. Не хочу обсуждать гипотетические вещи. Другие клубы тоже интересуются Санчесом. А я не должен об этом говорить, потому что он игрок "Арсенала" - приводит слова Моуринью BBC.

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