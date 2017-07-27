Моуринью: "Я очень скучаю по Руни"

Теги манчестер юнайтедэвертонжозе моуриньюуэйн руни

Моуринью: "Я очень скучаю по Руни"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об уходе форварда Уэйна Руни в "Эвертон".

"Я очень по нему скучаю. Думаю, Руни замечательный человек. Мне не было тяжело отпустить его, ведь он заслуживал этого. Мы уважали желание Уэйна играть в каждом матче. Я думаю, он нуждается в этом" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что 31-летний Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год.

Не пропустите: Моуринью: "Было бы очень плохо, если бы мы не проиграли "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов