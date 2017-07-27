Моуринью: "Я очень скучаю по Руни"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об уходе форварда Уэйна Руни в "Эвертон".

"Я очень по нему скучаю. Думаю, Руни замечательный человек. Мне не было тяжело отпустить его, ведь он заслуживал этого. Мы уважали желание Уэйна играть в каждом матче. Я думаю, он нуждается в этом" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что 31-летний Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год.

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