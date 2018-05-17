Моуринью: "Я полагаю, что "Реал" не может продать Роналду"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался на тему возможного ухода Криштиану Роналду из "Реала".
"Я полагаю, что "Реал" не может продать Роналду. Это запрещено. Он обязан оставаться в клубе, пока они не разрешат ему уйти. Потом он может поиграть год в Америке или где-нибудь еще, где он может наслаждаться жизнью. Сейчас эта дверь закрыта.
Не думаю, что он может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Все знают его историю в Манчестере, как его там любят. Есть футболисты, которые не смогут отказать клубу, если бы была возможность перейти.
Я мог еще поработать с Роналду. У меня было предложение от сборной Португалии, но Флорентино Перес не разрешил мне совмещать два поста одновременно" - приводит слова Моуринью Record.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Леванте
|37
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20