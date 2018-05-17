Моуринью: "Я полагаю, что "Реал" не может продать Роналду"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюкриштиану роналдуреал мадрид

Моуринью: "Я полагаю, что "Реал" не может продать Роналду"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался на тему возможного ухода Криштиану Роналду из "Реала".

"Я полагаю, что "Реал" не может продать Роналду. Это запрещено. Он обязан оставаться в клубе, пока они не разрешат ему уйти. Потом он может поиграть год в Америке или где-нибудь еще, где он может наслаждаться жизнью. Сейчас эта дверь закрыта.

Не думаю, что он может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Все знают его историю в Манчестере, как его там любят. Есть футболисты, которые не смогут отказать клубу, если бы была возможность перейти.

Я мог еще поработать с Роналду. У меня было предложение от сборной Португалии, но Флорентино Перес не разрешил мне совмещать два поста одновременно" - приводит слова Моуринью Record.

Читайте также: "Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси. | http://soccernews.ru

комментарии
болельщик футбола

Месси босс Барсы,Роналду служанка Переса,клоун Реала. Вот чем разница.

Ответить
болельщик футбола

В том то и разница,Перес разрешит уйти Роналду тогда,когда рекламодатели перестанут платить Роналду большие деньги,которые Перес может использовать для трансферов Реала,а Месси может уйти из Барсы, как и Иньесте, когда захочет,а захочет может все руководство Барсы отправить в отставку , так что Роналду ошибся в 2009 клубом, надо было идти в окружение Месси, а не становиться служанкой Переса.

Ответить
болельщик футбола

Роналду служанка Переса, Перес скорее всего использует деньги Роналду в интересах клуба,наверняка тратить его деньги на трансферы Реала.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов