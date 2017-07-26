Моуринью: "Я практически умолял руководство "Реала" отпустить меня"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем уходе из мадридского "Реала".

"В тот момент я сделал самую сложную часть работы. Это понимало руководство клуба, которое хотело меня сохранить. Никто не хотел, чтобы я уходил. Поэтому мне пришлось практически умолял руководство отпустить меня. Уверен, что такого не произойдет в "Манчестер Юнайтед", так как я хочу остаться", - приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. Под его руководством клуб по одному раз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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