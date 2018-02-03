Моуринью: "Я сказал Феллаини - заткнись и подпиши новый контракт"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что пытается убедить полузащитника своей команды Маруана Феллаини продлить контракт с клубом.

"Вчера я сказал ему - заткнись и подпиши новый контракт, не заигрывайся. Что касается сроков восстановления Феллаини, то, вероятно, мы потеряли его на несколько недель - может на две, три, четыре или пять, пока я не могу сказать точно. У Маруана нет разрыва крестообразных связок. Мы в нём нуждаемся. Лига Чемпионов скоро возвращается, впереди много важных матчей" - приводит слова Моуринью The Guardian.

Напомним, что контракт 30-летнего Феллаини с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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