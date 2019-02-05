Моуринью: "Я всегда люблю приезжать в Россию"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью: "Я всегда люблю приезжать в Россию"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился впечатлениями от пребывания в России.

Напомним, что экс-наставник "Манчестер Юнайтед" посетил матч Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА в Балашихе, где провёл стартовое вбрасывание шайбы.

"Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Мне удалось посетить тренировку "Авангарда", познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо "Авангарду" за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен" - цитирует Моуринью официальный сайт КХЛ.

Не пропустите: "Авангард" сделал заявление по ситуации с Моуринью. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов