Моуринью: "Я всегда люблю приезжать в Россию"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился впечатлениями от пребывания в России.

Напомним, что экс-наставник "Манчестер Юнайтед" посетил матч Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА в Балашихе, где провёл стартовое вбрасывание шайбы.

"Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Мне удалось посетить тренировку "Авангарда", познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо "Авангарду" за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен" - цитирует Моуринью официальный сайт КХЛ.

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