Моуринью: "Я заменил Погба по тактическим соображениям"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он решил заменить французского полузащитника Поля Погба в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (0:1).

"У Погба нет травмы, поэтому я заменил его по тактическим соображениям. Я хотел улучшить нашу игру в полузащите против команды, которая плотно играла в обороне. Я выпустил Каррика, так как мне нужны были его простые действия. К тому же мне было необходимо, чтобы Санчес играл поближе к Лукаку, играя в роли второго нападающего", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

В этом сезоне 24-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча, забил 3 мяча и отдал 11 голевых пасов.

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