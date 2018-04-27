Моуринью: "Я жалею, что между мной и Венгером были конфликты"

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Моуринью: "Я жалею, что между мной и Венгером были конфликты"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о своих конфликтах с Арсеном Венгером.

"Я жалею, что между нами были конфликты. Думаю, он тоже. Было бы лучше, если бы не были сказаны некоторые слова и показаны некоторые жесты. Всегда считал, что самые большие соперники - это наши самые большие друзья, ведь они заставляют нас показывать максимум" - приводит слова Моуринью Sportsmole.

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