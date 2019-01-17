Моуринью ярко оценил итоги своей работы в "Реале"

Теги реал мадриджозе моуринью

Моуринью ярко оценил итоги своей работы в "Реале"

Португальский тренер Жозе Моуринью считает, что он успешно отработал в мадридском "Реале".

"Лига Чемпионов является невероятным турниром, но люди порой забывают, что я выиграл с "Реалом" Кубок Испании и чемпионат, набрав рекордное количество очков. Нужно выиграть очень много матчей, чтобы набрать 100 очков. Также мы установили рекорд Примеры по количеству забитых мячей. Но если повторять ложь, люди могут поверить в нее. Но бывает, что ложь остается ложью, даже если ее повторить тысячу раз. С "Реалом" я установил рекорды", - приводит слова Моуринью beIN Sports.

Напомним, что Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. За этот период королевский клуб по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. 

По некоторым данным, Моуринью может вновь возглавить "Реал" в следующем сезоне.

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