Моуринью ярко отреагировал на победу "Ромы" в матче с "Аталантой"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о победе своей команды над "Аталантой" (4:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.
"Рома" продемонстрировала фантастический командный дух. Мы понимали, что у нас не получится контролировать игру с "Аталантой" на протяжении всех 90 минут. Мы знали, что нам порой придется глубоко играть в обороне. Но команда отыграла блестяще. Также я доволен работой арбитра. В таком матче нужен был судья только высокого уровня.
Про нас говорили, что "Рома" не может обыграть команду из топ-5 на протяжении 19 месяцев. Теперь вы можете сказать, что мы не выигрываем 20 минут. Я не хочу говорить про "Интер", который на голову превосходит все итальянские клубы. Но в матчах с "Аталантой", "Миланом" и "Наполи" недостаточно просто хорошо играть. Нужно сыграть идеально", - приводит слова Моуринью Football Italia.
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|Наполи
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|Торино
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|Сампдория
|26
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|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17