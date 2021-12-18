Моуринью ярко отреагировал на победу "Ромы" в матче с "Аталантой"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о победе своей команды над "Аталантой" (4:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

"Рома" продемонстрировала фантастический командный дух. Мы понимали, что у нас не получится контролировать игру с "Аталантой" на протяжении всех 90 минут. Мы знали, что нам порой придется глубоко играть в обороне. Но команда отыграла блестяще. Также я доволен работой арбитра. В таком матче нужен был судья только высокого уровня.

Про нас говорили, что "Рома" не может обыграть команду из топ-5 на протяжении 19 месяцев. Теперь вы можете сказать, что мы не выигрываем 20 минут. Я не хочу говорить про "Интер", который на голову превосходит все итальянские клубы. Но в матчах с "Аталантой", "Миланом" и "Наполи" недостаточно просто хорошо играть. Нужно сыграть идеально", - приводит слова Моуринью Football Italia.

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