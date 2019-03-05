Моуринью ярко высказался о Погба

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Моуринью ярко высказался о Погба

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о разногласиях с игроком команды Поле Погба. Об этом сообщает beIN Sports.

"Я всегда старался найти выход их проблемы, однако есть такие моменты, которые я понять не могу. Когда игрок все время играет, его устраивает тренер, но как только он остается в запасе, тренер ему не нравится. Такова природа, и это невозможно изменить. Это касается не всех, а только определенный личностей. 

Я часто думаю об этом, поэтому нужно уделять внимание тем, кто нам не нравится", - сказал Моуринью.

Напомним, на момент, когда Моуринью возглавлял "МЮ", он не раз вступал в конфликт с Погба. Футболист планировал даже покинуть команду.

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