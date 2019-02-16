Моуринью ярко высказался о распиаренности Неймара
Известный португальский тренер Жозе Моуринью ярко высказался о распиаренности нападающего ПСЖ Неймара.
"Неймар, без сомнений, является фантастическим футболистом. Он приехал в Европу и сразу же стал побеждать. Но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которые в своё время считались лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но, помимо этого, добивались успехов со сборной Бразилии. Я назвал только двух игроков, но мог бы спокойно продолжать этот список. Неймар продолжит биться за место в элите европейского футбола, но победа на Чемпионате Мира пока останется для него мечтой" - приводит слова Моуринью Goal.com.
Ранее футбольный журнал Placar провозгласил Неймара лучшим игроком Бразилии со времён Пеле. Это мнение не нашло поддержки среди общественности и вызвало бурные дискуссии.
Напомним, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории - летом 2017 года ПСЖ купил его за 222 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Ним
|25
|36
|10
|Страсбур
|24
|35
|11
|Реймс
|24
|35
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|24
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|24
|14