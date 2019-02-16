Моуринью ярко высказался о распиаренности Неймара

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Моуринью ярко высказался о распиаренности Неймара

Известный португальский тренер Жозе Моуринью ярко высказался о распиаренности нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймар, без сомнений, является фантастическим футболистом. Он приехал в Европу и сразу же стал побеждать. Но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которые в своё время считались лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но, помимо этого, добивались успехов со сборной Бразилии. Я назвал только двух игроков, но мог бы спокойно продолжать этот список. Неймар продолжит биться за место в элите европейского футбола, но победа на Чемпионате Мира пока останется для него мечтой" - приводит слова Моуринью Goal.com.

Ранее футбольный журнал Placar провозгласил Неймара лучшим игроком Бразилии со времён Пеле. Это мнение не нашло поддержки среди общественности и вызвало бурные дискуссии.

Напомним, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории - летом 2017 года ПСЖ купил его за 222 миллиона евро.

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