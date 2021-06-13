Моуринью ярко высказался о ситуации с Эриксеном

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Моуринью ярко высказался о ситуации с Эриксеном

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце во время матча группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1).

"Случившееся с Эриксеном это повод радоваться, а не огорчаться. Это означает, что медики соответствуют своей квалификации. Кристиана спасли врачи, протоколы безопасности и Бог, который смотрел футбол в тот момент. Случай Эриксеном важнее футбола. Это была любовь, солидарность и семейный дух. 

Вчера я плакал и молился. Футбол объединяет людей, а вчера он сделал это по негативным причинам. Мы можем отпраздновать тот факт, что Эриксен остался жив", - цитирует Моуринью talkSPORT.

Напомним, что медицинский персонал за несколько минут реанимировал Эрикссена, сделав ему прямой массаж сердца. После этого футболиста отвезли в госпиталь, где он продолжает находиться.

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