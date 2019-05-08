Моуринью ярко высказался о Юргене Клоппе

Экс-тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не ожидал, что "Ливерпуль" окажется в финале Лиги чемпиона после поражения на "Камп Ноу" (3:0). Об этом сообщает A Bola.

"Я не думал, что все так произойдет. Этот матч доказывает, что нет ничего невозможного, а "Энфил" - идеальное место для такого события. Этот камбэк имеет имя: Юрген Клопп.

Они могли закончить сезон без титулов, но теперь они близки стать чемпионами Европы. Работа Клоппа в "Ливерпуле" просто невероятна. В его команде нет ни одного игрока, кто бы был им недоволен", - сказал Моуринью.

Напомним, первая встреча команд в полуфинале ЛЧ завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). По итогу двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль".

Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", где выяснится, кто составит пару "Ливерпулю" в финале.

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