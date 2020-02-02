Моуринью ярко высказался об Эриксене

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о трансфере Кристиана Эриксена в "Интер". Об этом сообщает TalkSport.

Португалец отметил, что футболист честно заявил о желании покинуть лондонский клуб.

"Как только я возглавил "Тоттенхэм", Эриксен сказал мне, что в команде он не собирается оставаться. Футболист сказал, что решения он своего не изменит. С того момента я строил команду уже без него. Именно поэтому я не так активно его использовал.

Он отлично вел себя в раздевалке: вел себя позитивно и уважительно по отношению к другим", - сказал Моуринью.

27-летний Эриксен обошелся "Интеру" в 20 миллионов евро. За "Тоттенхэм" он выступал с 2013 года, провел за клуб 305 матчей во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 89 результативных передач.

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