Моуринью заблокировал трансфер ван Дейка в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" два года назад интересовался Вирджилом ван Дейком, тогда выступавшим за "Саутгемптон".
Как сообщает Goal.com, Жозе Моуринью, тренировавший в то время "МЮ", заблокировал трансфер голландца ссылаясь на переизбыток защитников в команде. Через полгода ван Дейк перебрался в "Ливерпуль".
Напомним, что Моуринью тренировал "красных дьяволов" с мая 2016 по декабрь 2018 года. С того времени португалец находится без клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1