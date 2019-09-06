Моуринью заблокировал трансфер ван Дейка в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" два года назад интересовался Вирджилом ван Дейком, тогда выступавшим за "Саутгемптон".

Как сообщает Goal.com, Жозе Моуринью, тренировавший в то время "МЮ", заблокировал трансфер голландца ссылаясь на переизбыток защитников в команде. Через полгода ван Дейк перебрался в "Ливерпуль".

Напомним, что Моуринью тренировал "красных дьяволов" с мая 2016 по декабрь 2018 года. С того времени португалец находится без клуба.

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