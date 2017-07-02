Моуринью заинтересовался еще одним хавбеком "Реала"

Теги матео ковачичреал мадриджозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью заинтересовался еще одним хавбеком "Реала"Вслед за Хамесом Родригесом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересовался еще одним полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем.

Как информирует испанская пресса, наставник "красных дьяволов" следит за ситуацией с хавбеком "сливочных" Матео Ковачичем. Если хорват, который имел проблемы с игровым временем в минувшем сезоне, изъявит желание сменить команду, Моуринью намерен предпринять попытки его заполучить.

Напомним, Моуринью не теряет надежд перехватить главную трансферную цель "Челси". | soccernews.ru

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