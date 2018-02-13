Моуринью заинтересован в обмене Де Хеа на одного из четырех игроков "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеажозе моуринью

Моуринью заинтересован в обмене Де Хеа на одного из четырех игроков "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может отпустить голкипера своей команды Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

Однако, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, взамен наставник "красных дьяволов" желает получить кого-то из игроков королевского клуба: Иско, Рафаэля Варана, Марко Асенсио либо Тони Крооса.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов