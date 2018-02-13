Моуринью заинтересован в обмене Де Хеа на одного из четырех игроков "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может отпустить голкипера своей команды Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

Однако, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, взамен наставник "красных дьяволов" желает получить кого-то из игроков королевского клуба: Иско, Рафаэля Варана, Марко Асенсио либо Тони Крооса.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru