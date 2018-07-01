Моуринью заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Реала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании двух ключевых игроков мадридского "Реала".

Так, по сведениям Manchester Evening News, наставник "красных дьяволов" попросил руководство своего клуба этим летом подписать на "Олд Траффорд" полузащитника "сливочных" Тони Крооса и их вингера Гарета Бэйла.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение Фекиру. | soccernews.ru