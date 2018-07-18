Моуринью заинтересован в подписании двух ведущих игроков "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании двух ведущих игроков мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям The Sun, наставник "красных дьяволов" желает подписать на "Олд Траффорд" полузащитника немецкого гранда Тьяго Алькантару и его форварда Роберта Левандовски. Поэтому, если чемпион Германии пойдет на продажу испанца и поляка, манкунианцы будут готовы поучаствовать в борьбе за них.

Напомним, "Бавария" назвала цену на Левандовски. | soccernews.ru