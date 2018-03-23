Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги

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Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла ЛигиГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, наставник "красных дьяволов" хочет переманить на "Олд Траффорд" Рафаэля Варана из мадридского "Реала" и Хосе Гайя из "Валенсии". На трансфер обоих "Юнайтед" потребуется порядка 100 миллионов евро.

Напомним, Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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