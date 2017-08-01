Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует football.fr, наставник "красных дьяволов" уже давно следит за игрой своего соотечественника. Теперь же, когда "сине-гранатовые" вполне могут выставить его на трансфер, португальский специалист может воспользоваться возможностью подписать своего соотечественника.

Напомним, Моуринью прокомментировал трансфер Матича. | soccernews.ru