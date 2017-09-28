Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюбарселонасерхи роберто

Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует испанская пресса, наставник "красных дьяволов" намерен побороться за 25-летнего хавбека "сине-гранатовых", если в будущем тот изъявит желание покинуть свой клуб.

В нынешнем сезоне Серхи Роберто отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, Моуринью прокомментировал победу своей команды над ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Челси 6 13
4 Тоттенхэм 6 11
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Хаддерсфилд Таун 6 9
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Саутгемптон 6 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов