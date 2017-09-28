Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует испанская пресса, наставник "красных дьяволов" намерен побороться за 25-летнего хавбека "сине-гранатовых", если в будущем тот изъявит желание покинуть свой клуб.

В нынешнем сезоне Серхи Роберто отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, Моуринью прокомментировал победу своей команды над ЦСКА. | soccernews.ru