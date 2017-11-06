Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника лондонского "Челси" Сеска Фабрегаса.

Как информирует испанская пресса, наставник "красных дьяволов" видит в 30-летнем хавбеке "аристократов" идеальное усиление для своей команды, поэтому он планирует запросить у руководства своего клуба подписания испанца.

В нынешнем сезоне Фабрегас забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи в 17 матчах за "Челси".

Напомним, вчера "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru