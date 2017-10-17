Моуринью заинтересован в подписании ключевого защитника "Барселоны"

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Моуринью заинтересован в подписании ключевого защитника "Барселоны"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью интересуется ключевым защитником каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити.

По информации испанской прессы, 23-летний бек "сине-гранатовых" стал новой трансферной целью для наставника "красных дьяволов", который желает укрепить французом центр обороны своей команды. При этом португальский специалист решил отказаться от идеи приобретения Рафаэля Варана из мадридского "Реала" ввиду его высокой травматичности.

Напомним, Балаге предположил, что однажды Моуринью возглавит ПСЖ. | soccernews.ru

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