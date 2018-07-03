Моуринью заинтересован в подписании Васкеса

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Моуринью заинтересован в подписании ВаскесаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.

Так, по сведениям Marca, "красные дьяволы" уже обозначили свой интерес перед 27-летним игроком "сливочных". Теперь они ждут решения от футболиста по его будущему, которое он намерен принять после переговоров со своим клубом относительно его позиций на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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