Моуринью заинтересован в подписании защитника "Атлетико"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника мадридского "Атлетико" Филпе Луиса.

Как информирует Football Espana, "красные дьяволы" постараются удовлетворить желание своего наставника и подписать 33-летнего бека "матрасников" в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Филипе Луис забил 2 мяча в 11 играх за "Атлетико". Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Челси" за общую трансферную цель. | soccernews.ru