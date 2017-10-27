Моуринью заинтересован в подписании защитника "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альба.

По сведениям издания, наставник "красных дьяволов" уже попросил руководство своего клуба начать работу по подписанию 28-летнего бека "сине-гранатовых". Однако, вероятнее всего, этот трансфер будет возможным не ранее лета следующего года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов. | soccernews.ru