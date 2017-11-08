Моуринью заинтересован в подписании защитника "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

По информации испанской прессы, "красные дьяволы" готовы будут предложить 23-летнему беку "сине-гранатовых" трехкратное увеличение оклада, если тот даст свое согласие на переезд на Туманный Альбион. Сам же трансфер француза обойдется "Юнайтед" в 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста с "Барсой".

Напомним, руководство "Манчестер Юнайтед" ограничило действия Моуринью на трансферном рынке. | soccernews.ru