Моуринью замечен на игре между Австрией и Россией

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью замечен на игре между Австрией и Россией

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил товарищескую игру между сборными Австрии и России.

Цель приезда португальского специалиста неизвестна, однако ранее сообщалось, что "МЮ" интересуется австрийцем Марко Арнаутовичем, который выступает за "Вест Хэм".

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