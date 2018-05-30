Моуринью замечен на игре между Австрией и Россией

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил товарищескую игру между сборными Австрии и России.

Цель приезда португальского специалиста неизвестна, однако ранее сообщалось, что "МЮ" интересуется австрийцем Марко Арнаутовичем, который выступает за "Вест Хэм".

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