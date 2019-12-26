Моуринью заплакал перед матчем с "Брайтоном"

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Моуринью заплакал перед матчем с "Брайтоном"

Слёзы наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попали в прямой эфир.

Португальский специалист перед матчем 19-го тура АПЛ против "Брайтона" рассказывал о смерти своей собаки и не смог сдержать эмоций.

"Как я провожу Рождество? Честно говоря, очень грустно, потому что умерла моя собака, а моя собака - моя семья. Но мы должны двигаться дальше", - заявил Моуринью.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал трансферную политику "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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