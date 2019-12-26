Моуринью заплакал перед матчем с "Брайтоном"
Слёзы наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попали в прямой эфир.
Португальский специалист перед матчем 19-го тура АПЛ против "Брайтона" рассказывал о смерти своей собаки и не смог сдержать эмоций.
"Как я провожу Рождество? Честно говоря, очень грустно, потому что умерла моя собака, а моя собака - моя семья. Но мы должны двигаться дальше", - заявил Моуринью.
Sad news to start the day from Jose Mourinho...— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019
Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H
Не пропустите: Моуринью прокомментировал трансферную политику "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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|О
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|19
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Манчестер Юнайтед
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|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
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|25
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|Бернли
|18
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|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
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|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
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|Саутгемптон
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|18
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|15
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|18
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