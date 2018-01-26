Моуринью заплатил за полтора года проживания в отеле более 500 тысяч евро

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью заплатил за полтора года проживания в отеле более 500 тысяч евро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предпочитает жить в гостинице с тех пор, как возглавил клуб, сообщает FourFourTwo.

По сведениям издания, за полтора года во главе манкунианцев португальский специалист заплатил за проживание в отеле Lowry 529 тысяч евро. 

Моуринью объясняет этот факт своей ленью, а также тем, что некоторые футболисты "МЮ" также живут в этом отеле.

Напомним, что наставник продлил контракт с клубом до лета 2020 года с опцией продления еще на год.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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