Моуринью заявил, что "Челси" далек от борьбы за титул

Экс-главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, что думает о результатах команды на старте сезона АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, вчера, "Челси" проиграл "Ливерпулю" (1:2) в рамках 6-го тура чемпионата Англии.

"Надеюсь, они не будут привыкать к проигрышам. Когда начинаешь к этому привыкать большой клуб перестает быть большим клубом.Этого нельзя делать.

"Ливерпуль" опережает "Челси" на 10 баллов, поэтому за титул они не будут бороться. Нужно датб время тренеру и игрокам поработать вместе.

Мне нравятся идеи "Челси", их стиль игры подходит к современным реалиям футбола. Однако пока они далеки от борьбы за титул", - сказал Моуринью.

Напомним, этим летом лондонский клуб возглавил Фрэнк Лэмпард. "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.

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