Моуринью заявил, что фанаты "Тоттенхэма" относятся к нему с уважением благодаря его профессионализму
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сказал, что болельщики команды хорошо к нему относятся и уважают за профессионализм. Об этом информирет BBC.
"Фанаты любят клуб, не скажу, что они и меня любят, но они меня принимают. Они понимают, что я стараюсь для "Тоттенхэма".
Болельщикам нравится моя работа, у них есть причины любить меня", - сказал Моуринью.
Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл "Борнмут" (3:2) в чемпионате Англии. Это третий победный матч команды под руководством португальца.
Специалист возглавил "шпор" 20 ноября.
А еще: Кейн рассказал о взаимоотношениях с Моуринью| http://soccernews.ru
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