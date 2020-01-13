Моуринью заявил, что Кейн может пропустить остаток сезона

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Моуринью заявил, что Кейн может пропустить остаток сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что нападающий команды Харри Кейн может пропустить остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия левой ноги.

"У меня нет новостей о Кейне. Я каждый раз буду говорить вам одно и то же. Мы ожидаем, что он не сможет выйти на поле до середины апреля, до конца мая, до конца сезона", - приводит слова Моуриньо The Telegraph.

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" определил кандидатов на замену травмированному Кейну. | http://soccernews.ru
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