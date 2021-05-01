Моуринью заявил, что отказался бы возглавить "Баварию" или ПСЖ

Теги бавария мюнхенпсжжозе моуринью

Моуринью заявил, что отказался бы возглавить "Баварию" или ПСЖ Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Экс-тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что не хотел бы работать в немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A - "Бавария" - или клуб B - ПСЖ. В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня привлекает.

Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать в чемпионат, где нет давления", - приводит слова Моуринью Daily Mail.

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