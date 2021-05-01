Моуринью заявил, что отказался бы возглавить "Баварию" или ПСЖ
Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Экс-тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что не хотел бы работать в немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.
"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A - "Бавария" - или клуб B - ПСЖ. В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня привлекает.
Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать в чемпионат, где нет давления", - приводит слова Моуринью Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20