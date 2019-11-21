Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"

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Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что полностью доволен игроками команды. Об этом сообщает Sky Sports.

"Лучший подарок для меня - это игроки, которые сейчас есть у "Тоттенхэма". Новые мне не нужны, я очень доволен составом, он очень хорош. Сейчас мне нужно лишь время, чтобы с ними познакомиться", - сказал Моуринью.

"Тотенхэм" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 баллов после 12 туров.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября после отставке Маурисио Почеттино.

А еще:  Почеттино может возглавить "Реал"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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relikskalyaev

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А если половина уйдет?

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