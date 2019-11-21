Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что полностью доволен игроками команды. Об этом сообщает Sky Sports.



"Лучший подарок для меня - это игроки, которые сейчас есть у "Тоттенхэма". Новые мне не нужны, я очень доволен составом, он очень хорош. Сейчас мне нужно лишь время, чтобы с ними познакомиться", - сказал Моуринью.

"Тотенхэм" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 баллов после 12 туров.



Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября после отставке Маурисио Почеттино.

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