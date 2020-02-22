Моуринью заявил, что у "Тоттенхэма" нет нападающих

3 Теги тоттенхэмчелсижозе моуринью

Моуринью заявил, что у "Тоттенхэма" нет нападающих

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу поражения в матче с "Челси" (1:2).

По словам португальца, команде не хватает нападающих, способных забивать голы.

Напомним, в составе "шпор" травмировано сразу два форварда - Харри Кейн и Сон Хын Мин.

"Я горжусь своей командой, игроки отдают все силы на футбольном поле. У нас нет нападающих и это проблема. В тактике у нас нет проблем. В этом матче мы сделали больше, чем смогли", - цитирует специалиста BBC Sport. 

"Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице.

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Комментарии

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lesnovsky

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

То ли дело Барса!Еще раз большое Спасибо Бартомеу за воровство Брайтвейта! Спасибо федерации Ла Лиги (что всегда идут навстречу, и переписывают правила по ходу турнира, по сути Барса может и не ждать ТО, можно покупать когда приспичит) ну и конечно же спасибо арбитрам! Без вас ребята, не были даже в зоне ЛЧ, не говоря уже о первых местах! Visca el Barca!

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