Моуринью заявил, что у "Тоттенхэма" нет нападающих
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу поражения в матче с "Челси" (1:2).
По словам португальца, команде не хватает нападающих, способных забивать голы.
Напомним, в составе "шпор" травмировано сразу два форварда - Харри Кейн и Сон Хын Мин.
"Я горжусь своей командой, игроки отдают все силы на футбольном поле. У нас нет нападающих и это проблема. В тактике у нас нет проблем. В этом матче мы сделали больше, чем смогли", - цитирует специалиста BBC Sport.
"Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице.
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|26
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|Эвертон
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|36
|10
|Арсенал Лондон
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|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
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|Борнмут
|26
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|17
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|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
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|Уотфорд
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|24
|20
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