Моуринью заявил, что у "Тоттенхэма" нет нападающих

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу поражения в матче с "Челси" (1:2).

По словам португальца, команде не хватает нападающих, способных забивать голы.

Напомним, в составе "шпор" травмировано сразу два форварда - Харри Кейн и Сон Хын Мин.

"Я горжусь своей командой, игроки отдают все силы на футбольном поле. У нас нет нападающих и это проблема. В тактике у нас нет проблем. В этом матче мы сделали больше, чем смогли", - цитирует специалиста BBC Sport.

"Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице.

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