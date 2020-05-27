Моуринью заявил, что все игроки "Тоттенхэма" восстановились от травм

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Моуринью заявил, что все игроки "Тоттенхэма" восстановились от травм

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что все игроки команды восстановились после травм и готовы выйти на поле, когда сезон возобновится.

На данный момент неизвестно, когда именно состоится рестарт текущего розыгрыша.

"Кейн, Сон, Бергвейн, Сиссоко, все они в порядке. Думаю, пару недель хороших тренировок и ребята будут готовы играть. Ждем, кода власти скажут нам, что мы можем нормально тренироваться", - цитирует 

Ранее клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок.

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