Моуринью заявил о готовности стать тренером сборной планеты Земля

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Моуринью заявил о готовности стать тренером сборной планеты Земля
Португальский наставник Жозе Моуринью в шуточном диалоге с ведущей церемонии вручения наград ФИФА заявил, что он мог бы возглавить сборную планеты Земля.

"Если у нас появится межпланетный турнир с чем-то живым с другой планеты. Кто мог бы возглавить сборную нашей планеты", - спросила девушка.

"Я думаю, что ФИФА не разрешит тренерам совмещать подобную должность. Поэтому это должен быть безработный специалист. Таковым могу стать я, либо Капелло или Дзенга, или же кто-то другой. Но я точно являюсь кандидатом", - сказал португалец.

В данный момент 56-летний португалец является безработным. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в прошлом году. Ранее сообщалось, что наставник может вернуться в "Реал".

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