Моуринью ждёт Каррика в своём тренерском штабе

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Моуринью ждёт Каррика в своём тренерском штабе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждёт полузащитника Майкла Каррика в своём тренерском штабе.

Ожидается, что текущий сезон станет последним в карьере 36-летнего футболиста.

"Я думаю, он ещё сыграет. Каррик может быть важным игроком для нас. Если он не передумает, то я ожидаю, что после сезона он присоединится к моему тренерскому штабу. Я был бы этому очень рад" - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что Каррик не играет с сентября прошлого года из-за восстановления после операции на сердце.

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