Моуринью жестко высказался о ситуации в "Роме"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации в клубе.
"Я вынужден защищаться и скрывать чувства из-за того, что происходит. Быть может, когда-нибудь я пойму, почему что-то случается. Но есть ситуации, правда о которых скрывается долгие годы.
Целью "Ромы" является четвертое место. Я буду говорить об этом до тех пор, пока у нас будут хотя бы математические шансы. Ранее "Рома" несколько лет финишировала на шестом или седьмом месте.
Летом "Рома" работала на трансферном рынке, но это была скорее ускоренная деятельность, чем долгосрочное строительство. Не думаю, что состав "Ромы" усилился по сравнению с прошлым сезоном. Мы подписали футболистов, которые заменили ушедших.
Мой контракт действует три года. Этот сезон может быть болезненным для всех. Мне важно понять то, чего я не понял до назначения в "Рому". Но сейчас у меня уже больше знаний, чем два месяца назад", - приводит слова Моуринью Sky Sport.
Стоит отметить, что в последних семи матчах "Рома" одержала всего одну победу. В Серии А римляне занимают шестое место, набрав в 12 турах 19 очков.
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