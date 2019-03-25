Моуринью: "Зидан за короткое время сделал то, чего еще никто не мог"

Экс-тренер "Реала" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба. Об этом информирует Canal Plus.

"За короткий срок Зидан сделал то, что еще никому не удавалось. Он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Однако это не говорит о том, что у него настоящая карьера француза.

Сейчас ему нужно сооружать новую философию "Реала". Нужно купить новых игроков, и продавать старых. Будет строиться новая команда. Но это не значит, что он самый идеальный вариант для испанской команды", - сказал Моуринью.

Напомним, Зидан во второй раз возглавил "Реал" в начале марта этого года.

Не пропустите: Моуринью дал прогноз на финал Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru