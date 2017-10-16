Моуринью: "Зидан заслуживает титула лучшего тренера мира"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил своего коллегу из мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

" Если ты выиграешь, ты - отличный тренер. Он побеждает и продолжает побеждать. Я думаю, что он выиграет титул лучшего тренера в мире, он этого заслуживает ", - приводит слова наставника "красных дьяволов" FootMercato.

Напомним, Моуринью назвал ситуацию, в которой оказался Бензема в сборной Франции, позором. | soccernews.ru